國際影像｜秘魯內部衝突遇害者　隔37年終獲安葬　惟家屬傷口難癒

秘魯內部衝突是該國1980年至2000年，秘魯政府與光輝道路（Shining Path）之間爆發的武裝衝突，平民夾在政府軍與革命游擊隊之間，大量傷亡。1985年8月14日，政府軍到阿科馬爾卡（Accomarca）小鎮搜查，指控居民協助革命游擊隊，並屠殺了69人，迫使倖存者逃亡。

37年後，阿科馬爾卡舉行了一場葬禮。當年被用來酷刑折磨居民的一個軍事基地，變成了遇害者的墓地。然而全部棺木中，只有37口放有死者骸骨，且多數並不完整，其餘更只放有從亂葬崗尋獲的死者衣物。「終於，我們的朋友和鄰居能夠安息。」倖存者Justa Chuchón（48歲）說。

攝影：Martin Mejia／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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