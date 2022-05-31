國際影像｜以色列「耶路撒冷日」遊行釀衝突　以巴混戰200人受傷

以色列在1967年第3次中東戰爭中，取得耶路撒冷控制權，定下「耶路撒冷日」（Jerusalem Day）每年慶祝。5月29日，以色列舉行大遊行，本已令巴勒坦斯人大為不滿，隊伍途經巴勒坦斯人聚居的舊城區時，更有人叫囂「殺光阿拉伯人」，又出手攻擊巴勒坦斯人和記者，終於引發更大規模衝突，造成約200人受傷，60人被捕。

每年「耶路撒冷日」都出現不同程度的衝突，去年就因此引來哈馬斯發射火箭報復，演變為以色列跟加沙地區的武裝衝突。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周一（30日）仍為大遊行辯護，「除了一部分激進分子，他們自會面對法律的判決；其餘出席慶祝的民眾表現出眾，振奮人心。」

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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