國際影像｜印度改革徵兵制　多地青年示威　烈火之路引爆一代怒火

印度國防部6月14日公布名為「烈火之路」（Agnipath）的新徵兵計劃，目標招募17歲半至21歲的新兵；有別於舊制保證17年役期及退役後終身長俸，新兵服役4年後，只有約25％士兵會獲留用及服役15年，且退役後轉為只得一筆退伍金。軍人福利明顯大減，粉碎了印度不少青年打算從軍換安穩前程的美夢。

國內多地出現反對新徵兵制的示威，部分示威演變嚴重衝突。在第四大城市海得拉巴（Hyderabad），示威者堵塞火車軌，並焚燒火車車廂。在其他地區亦有示威者掠奪商店、焚燒輪胎等亂象。原意減輕國防財政負擔的「烈火之路」，燒出了一代人的怒火，印度政府決定把年齡上限在今年內提升至23歲，未知會否有進一步修訂以平息民怨。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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