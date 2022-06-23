【國際影像】阿富汗6.1級地震　石房泥屋遭夷平　致過千死亡

阿富汗東南部昨日（22日）凌晨發生黎克特制6.1級地震，造成至少1000人死亡、1500人受傷。當地官員指這是20年來死傷最嚴重的地震，且死亡人數有可能繼續攀升。連罕有露面的塔利班領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzadah），亦出面懇請國際組織及人道機構援助，「幫助受這次慘劇影響的阿富汗人，不遺餘力。」

震央位於阿富汗帕克蒂卡省（Paktika），屬淺層地震。受影響區域地勢以山區為主，大多數鄉村建築物無法抵禦地震，大雨、山泥傾瀉，加上訊息及交通不便，促成巨大傷亡。原本就十分依賴外來援助的阿富汗，在塔利班掌權後有不少援助機構撤出，醫療人手及物資匱乏，無利於應付突如其來的災難。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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