同志驕傲月・圖輯｜驕傲遊行足跡遍佈世界　六月彩虹旗在各處飄揚

1969年6月28日凌晨，美國紐約石牆酒吧（Stonewall Inn）發生由同性戀者及警方兩者衝突演變的騷亂，激發了當地性小眾人士組織第一次的同志驕傲遊行。

事發超過半世紀，全球的性小眾人士至今仍不斷爭取平權，性別認同的力量卻由紐約一家酒吧，綻放到世界各地，發展至世界各地都有自己的驕傲遊行，整個六月都屬於彩虹旗飄揚的好時節。惟挪威在驕傲遊行前夕，一間同志酒吧發生造成死傷的槍擊案，印證恐同氣氛仍存在各角落，當地的驕傲遊行為安全起見亦需取消。

性別平權的路既長且崎嶇，令每個能引以自豪的時刻變得更珍貴，何時人們反可不再對性傾向如此敏感，因為終於明白大家的愛、期許的底蘊都是一樣的？

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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