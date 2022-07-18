烏克蘭．圖輯｜4歲唐氏症女童空襲亡　母留醫ICU　親屬不敢提噩耗

遠離前線的烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia）上周四（14日）遭俄軍空襲，導彈落在市中心，造成至少23人死亡，包括4歲女童Liza Dmytriyeva。Liza患有唐氏綜合症，當日在母親Iryna陪同下前往診所見言語治療師，途中遭遇不幸。

在事發前，Iryna還透過社交媒體發放Liza滿面笑容，學着母親推嬰兒車的模樣。怎料不久之後，Iryna被送進醫院深切治療部（ICU），Liza卻到了停屍間。

Liza的葬禮於17日舉行，年幼女孩在父親Artem、祖母Larysa及其他親友包圍下走最後一程。唯獨在ICU的母親缺席，家人甚至不敢告訴她女兒逝世的消息，擔心她無法承受噩耗，會令情況惡化。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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