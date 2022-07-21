熊貓安安離世・圖輯｜調皮萌相伴港人逾廿載　園內眾人不捨悼念

海洋公園今日（7月21日）宣布，大熊貓「安安」今早離世，享年35歲，約等於人類105歲。過去一星期，海洋公園曾交代過「安安」健康明顯轉差的消息；與漁農署的獸醫一同徵詢中國大熊貓保護研究中心後，最終在今早讓「安安」接受安樂死，免受更多痛苦。

「安安」在1999年3月11日跟熊貓女「佳佳」抵港，風頭一時無兩。「佳佳」2016年以38歲（相約人類114歲）高齡「先走一步」，「安安」則留守至今，成為人類飼養最長壽雄性大熊貓的紀錄。轉眼23年，「安安」單憑其與生俱來的萌相，已帶給市民與遊客數不盡的歡樂與印象。牠的「熊貓生」有大半都在陪伴港人，單單如此，也夠人感念。

攝影：「香港01」攝影組、美聯社、政府新聞處、海洋公園

圖片編輯：周穎瑤

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