國際影像｜菲律賓北部7級地震　樓房似被腰斬傾斜　人留室外保命

菲律賓呂宋島（Luzon）北部地區7月27日上午發生黎克特制7級地震，引發小規模山泥傾瀉。根據菲律賓國家減災委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council，NDRRMC），震央位於阿布拉省Tayum市，震源深度25公里，沒有海嘯威脅，包括首都馬尼拉在內的呂宋島其他地區也有震感。地震暫時造成了5人死亡，過百人受傷，多人無家可歸。

地震過後，有監測機構指已發生了近800次餘震；而這次地震帶來的不只是斷裂的路面，不少民居、建築物都呈現「被腰斬」的形態，而殘餘建築還會搖搖欲墜。不少家庭都選擇餐風露宿，祈求可以平安渡過這菲國近年其中最嚴重的地震。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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