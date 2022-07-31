【國際影像】肯塔基州水浸致25死　避難居民回家　滿地泥濘和瓦礫

美國肯塔基州東部受暴雨侵襲，多個城鎮水侵，州長貝希爾（Andy Beshear）周六（30日）表示最少25人死亡，更指未來數周可能會找到更多失蹤人士的遺體，死亡數字恐進一步上升。

暴雨稍停，避難的居民回到家園，有的房屋仍然被水淹浸大半，有的房屋積水已退，卻是滿地泥濘和瓦解。消防員Phillip Michael Caudill回憶上周四執勤救援至凌晨3點下班回家，「情況令我好心痛，我就坐在這裏，望着家被水淹浸，然後外面有人在求救，而我無法伸出援手。」照顧自己的家人已令他分身不暇。

美國總統拜登宣布肯塔基州水浸為「重大災難」，將調撥聯邦資源協助救災。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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