【國際影像】尼泊爾聖河清徹不再　垃圾堆積散發惡臭　潔淨路漫長

水從山裏潺潺而流，落到山腳，穿過平原。巴格馬蒂河（Bagmati River）是尼泊爾重要河流之一，印度教信徒認為河水可以潔淨心靈，視之為聖河；宗教以外，巴格馬蒂河亦提供了耕作必須的水源。

然而河水流過加德滿都，由清徹透明變成混濁啡黃，還夾雜了大量垃圾，不但無法飲用，連用作沖洗清潔亦嫌骯髒。「沒有了。河水實在太髒和臭。人們被迫自行攜帶清水前來做禮拜。」Mithu Lama（59歲）小時候在河邊長大，以前會用河水煮飯、洗澡、洗衣甚至飲用，她說：「我很懷疑在我在生的日子裏能否回復清潔，不是因為沒有努力做清潔運動，而是有更多的人去污染它。」

攝影：Niranjan Shrestha／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

展開