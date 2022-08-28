【國際影像】巴基斯坦破紀錄雨季大水為患　近千人死三千萬人受災

巴基斯坦今年出現反常天氣，雨季不但提早來到，降雨量之多亦破紀錄。巴基斯坦多地水浸，氣候變化部長雷曼（Sherry Rehman）稱暴雨造成「史詩級災難」，當局數字顯示6月中至今，已有接近千人死亡，受水災影響人數達三千萬。

水浸毀壞道路和橋樑，使救援倍加困難，惡劣天氣亦令直升機只能在有限時間出動救援。拉詹普爾（Rajanpur）是其中一個受災最嚴重的地區，不少泥屋磚屋被洪水沖毀，使大量居民無家可歸，「我的生命已一無所有了，我的家被（洪水）破壞，我的孩子被水沖走。我只能躺在沒有瓦遮頭的路邊，等軍隊派發救援食物。」Rahim Hasan（52歲）在洪水中失去了14歲女兒和16歲兒子。

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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