烏克蘭・圖輯｜校舍遭炸　校園生活難再　烏克蘭學生開學百感交集

說起9月1日，香港人總想到開學。烏克蘭的學生原來也是在這一天，開展新的學年。然而，在俄軍入侵後半年多一點的時間後，那裏的莘莘學子們經歷過生離死別，流離失所，小小身軀即使挺過最黑暗的戰火，能夠無恙地重回舊地，校舍卻不一定無災無難地等待他們的回歸。

在一些被俄軍炮彈蹂躪過的城市小鎮，數以百計的校舍遭受嚴重破壞，面目全非的建築當然不適合上課，學生們都要在各個安全的場所遊走上學。原校的頹垣卻教年輕人們鬱悶，有些難以接受一切都回不去從前，美好的校園生活難以重置，空襲的警號卻仍在突襲。戰爭帶來的厭煩、不安、無常的陰霾，毀掉了童心。原來可以順利開學，並非必然的，一切卻再也抓不住了。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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