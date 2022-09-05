圖話｜印尼中爪哇海面上升淹浸村落　十個無法逃離水中生活的故事

印尼中爪哇省北部沿海地區，在2021年時已經錄得因為氣候暖化，有村落因海面高度上升已受海水長期淹浸，退水無期。在那些似乎已永遠消失的土地上，當然有不少人已經離鄉別井，成為氣候難民（climate migrant）往外另覓住處；但仍有人守在原地，有些是沒想過走，有些是沒條件走。

窮人往往最容易受氣候變化所困擾，他們沒有另覓住處的金錢，也失去了耕作、養魚養禽畜的土地，長期生活海水之中，生活不便之餘，海水帶來的垃圾在屋內飄浮，令衛生環境惡化。印尼政府即使願意定期援助這些居民，但當然無法讓海平面下降。動彈不得的人們，除了定期加高房子與生活空間外，還可以如何自救或獲救？

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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