英女王逝世・圖輯｜96年歷盡風波仍穩如燈塔　60張相片說壯麗一生

英女王伊利沙白二世是英國在位最久的君王，她卻不是一出生就註定是女王；多得她不愛江山愛美人的伯父，父親佐治六世在她10歲那年登基，她也成為在二戰中幫忙駕救護車的公主。25歲，佐治六世驟然一睡不起，與丈夫外遊中的她隨即回國，沉甸甸的皇冠很快就徐徐地降落到頭上，讓她接手皇室所有的歷史、傳統、文化、爭議、尊嚴......

70年又215日的任期，意味她無論如何，也得出席無數親善活動，招待無數經典國家領袖，面對一波波來自國家與不肖子孫的挑戰，以及隨時代而來的變幻。明明歷盡驚濤，她始終堅如磐石，克己之餘也接受了一切，最終贏得數以百萬計人愛戴，也讓不少人永懷高唱「天佑女王」的歲月。

攝影：美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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