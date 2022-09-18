【國際影像】意大利中部暴雨釀水災　小城慘變泥漿世界

意大利北部和中部因暴雨導致大規模水浸，至少10人死亡，4人失蹤。洪水沖爛門窗，湧入車房和地庫，路邊車輛被沖上二樓露台，海邊田地被淹沒在幾米深的水下面。意大利民防部門指，量度到兩至三小時內便落下了約400毫米雨量，差不多佔平時全年的三份一。而意大利中部有較多山脈，雨水流落低窪城鎮，更增破壞力。

居民形容當時的情況像海嘯一樣，Adriana的丈夫和兒子在暴雨中外出，企圖將汽車移到較安全的地方，但最終沒有回來，「水漲得很快，還帶着厚厚的泥濘，他們沒有任何機會。」另一居民Pasquale Avallone憶述情況：「大門從門鉸被破開，我被撞到牆上。我設法爬到櫥櫃頂，以為自己只能在這裏等死。」

攝影：美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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