【國際影像】阿富汗幼童輟學為生存　經濟崩潰下抵滾滾風塵撐家計

在阿富汗首都喀布爾北方，有好幾所製磚工場，作業環境沙塵滾滾，燒磚的熔爐熱得連成人都受不了。嚴峻的地域中卻發現很多嬌小的身影，一位位童工在大人間穿梭，不是在玩耍，而是認真工作中，年紀最大的年僅12歲。莫小覷一個個看似少不更事：沒有他們，很多家庭根本無法賺取足夠收入糊口。

阿富汗的經濟環境，自塔利班重掌政權後並未好轉過，救助兒童會（Save The Children）估算該國有約1百萬童工，為全家的生計輟學打工。問到製磚工場的童工們有什麼願望，「什麼是『願望』？」一名9歲小孩的即時反應讓人心酸。當解釋問題的意思後，他想了想回答：「我希望可以上學和吃好一點，也希望做好工作，讓一家人有屋可住。」

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

展開