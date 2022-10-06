【圖輯】落馬洲跨境巴疫下停運兩年半　皇巴站雜草叢生如末日世界

落馬洲口岸因新冠肺炎疫情，2020年2月4日起關閉，出入境旅客人次「歸零」。而俗稱「皇巴士」的「落馬洲 - 皇崗過境穿梭巴士」服務亦要停運，皇巴總站自此荒廢。時隔兩年半有多，站內雜草叢生，從地磚之間的空隙蔓延，爬上圍欄和鐵馬，部分甚至長到近成年人高度，竟似電影之中，世界末日後城市被植物佔領的情境一樣。

目前本港緩慢地放寬入境人士的檢疫期，港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，即使實行「0+3」甚至「0+0」，只要一日不放寛中港完全通關，直通巴便不能重啟服務，「有（餐飲）行業話『0+3』檢疫係黎明前黑暗，我哋黑暗咗好耐，連啲光都未睇到。」

攝影：Anthony Kwan/Getty Images

圖片編輯：蘇煒然

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