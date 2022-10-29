國際影像｜海地事隔三年再爆霍亂　局勢混亂資源短缺疫情雪上加霜

加勒比海國家海地自去年總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺身亡後，武裝幫派鬥爭加劇、反政府示威頻生，生活環境困苦，衛生情況惡劣。該國本月再面臨霍亂疫情的攻擊，海地衛生部門表示，相關疑似染疫個案在10月19日至23日期間，由964宗急升至1972宗，死亡人數亦持續上升。

海地並非首次爆發霍亂，3年前終結的疫情歷時9年，最終造成至少1萬人死亡。面對傳染度高的疾病，當地極需潔淨食水、完善醫療及妥善廢物管理，令病人得以被醫治，疾病不再蔓延。然而海地社會極度不穩，醫院也因燃料短缺難運作，病人求醫路程亦不見得安全。海地政府已向國際社會求助，聯合國安理會據悉考慮派遣一支國際部隊，協助恢復海地國內秩序。

攝影：美聯社

圖片編輯：周穎瑤

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