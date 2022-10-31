【國際影像】印度百年吊橋坍塌遊客墮河　徹夜搜救後仍至少132死

印度古吉拉特邦（Gujarat）莫比鎮（Morbi）一條吊橋於30日傍晚意外坍塌，造成至少132人死亡。

涉事吊橋有百年歷史，長230米，建於19世紀方便行人橫過默丘河（Macchu River）。吊橋此前關閉了6個月進行修緝，4天前才重新開放。惟當日正值印度教節日假期，大量遊客到訪，吊橋因此不堪負荷坍塌，橋上遊客亦隨之墮河。部分人游水到岸邊獲救，但也有不少人被困水中。當局官員指時發時橋的附近有超過400人，橋上也有超過150人，死者多為婦孺及老人。

印度總理莫迪（Narendra Modi）碰巧在古吉拉特邦進行為期3天訪問，他為悲劇表示痛心，下令救援團隊進行緊急動員。

攝影：Ajit Solanki／美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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