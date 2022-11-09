【烏克蘭．圖輯】水電設施被俄軍炸毀　基輔居民面臨黑暗寒冬

太陽在基輔的西方緩緩下沉，黑暗籠罩，城市的燈光卻沒有亮起。近日俄軍針對烏克蘭的基礎設施攻擊，破壞輸電網絡和供水系統，包括基輔在內不少城市要實施限電和制水。

基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示：「我們正盡一切能力去避免。但坦白地說，我們敵人也在全力去迫使我們沒暖氣、沒電力、沒供水，總結來說，要令我們死亡。國家的未來，每個人的未來，視乎我們有多少準備去應付各種情況。」

夜裏，居民用手提電話、蠟燭、露營燈照明，點點燈光在漆黑中份外照亮，長長影子也格外詭異。

攝影：Getty Images、美聯社

圖片編輯：蘇煒然

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