【國際影像】卡塔爾少年購獵鷹初體驗　從年少承傳古老顯赫文化

世界杯開幕再即，主辦國卡塔爾的各式各樣知識與形象，也理所當然成為熱話。其中一項在旅遊節目總會提及的一項當地的傳統觀念，想必是卡塔爾人與獵鷹的關係，大概也是該國很標誌性的風俗。

獵鷹是卡塔爾的國鳥， 飼養獵鷹是當地身份、地位甚至是財力的象徵，皆因養鷹本身也是十分昂貴的嗜好。獵鷹身價高昂，最貴可以價值數以十萬美金，隨之衍生以來還有獵鷹專屬選美比賽、專科醫院，以及獵鷹護照，讓飼主可以携同愛鷹乘飛機在中東地區旅行。這天，幾位卡塔爾的青年便來到一家獵鷹商店，打算購買一頭獵鷹，感受該國獨有的文化之餘，也如同開啟他們成為有身份的成年人的一扇窗。

攝影：Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

展開