【國際影像】德國環保人士反對燒煤發電　佔領廢村與挖煤機對抗

呂策拉特（Luetzerath）村位於德國西部，土地裹含有大量褐煤，即將被旁邊的礦場吞噬。居民早已遷出，留下空室廢屋，近日卻被一批環保人士佔領，要跟巨大的挖煤機器對抗。

德國政府曾承諾在2030年淘汰燒煤發電，然而俄烏開戰之後失去了俄羅斯能源，使政策轉向，重新開放閒置的煤礦，呂策拉特亦因此成為了犧牲品。環保人士認為此舉等同放棄2030年淘汰煤電的目標，指有很多方其他綠色方案可以補足能源需求，「煤、化石燃料應該繼續留在地底。」然而連番請願無果，環保人士於是直接到來到呂策拉特，在路面設置障礙，在空地挖掘坑洞，在樹上建樹屋，用盡方法增加警方清場的難度。

攝影：Getty Images、路透社

圖片編輯：蘇煒然

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