【圖輯】湖北養豬大樓　26層大廈工業化養豬　外媒：豬肉富士康

去年年尾，湖北省鄂州市一棟樓高26層的養豬大樓開始局部運作，養豬場一改橫向擴張的模式，變成向高發展。大樓亦引進自動化設備，飼養活豬竟似流水式工業。養豬大樓分一期、二期兩棟，當兩期大樓全面完工同時投產，預計可每年飼養120萬隻豬。《紐約時報》報道稱「為養豬而建的富士康工廠，操作的精準度堪比iPhone生產線。」

中國是全球最大豬肉生產國，同時亦是最大消費國，豬肉進口量佔約全球一半。中國豬肉價格近年屢次大幅波動，甚至影響到其他消費物價，為此中國政府鼓勵養豬業轉型升級，希望未來遇上疾病或其他因素，仍可穩定豬肉供給和價格。這棟奇特的養豬大樓因此出現，豬舍從農家後院走進了工業大廈。

攝影：程敏／新華社

圖片編輯：蘇煒然

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