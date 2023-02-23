【國際影像】斯里蘭卡物價未降電費又增　麵包店成本倍升難經營

斯里蘭卡經濟去年陷入崩潰，連前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）亦在連場的示威裏落台出逃。儘管維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）接任後街頭似乎平靜下來，距離經濟復蘇仍然遙遠。

斯里蘭卡電費去8月已增加75%，今年2月又再增加66%，是該國政府為滿足國際貨幣基金組織（IMF）貸款門檻的措施之一。Sanjula Peiris經營一間家庭式麵包店，去年物價飛漲本已令成本大增至原來3倍，最近電費增加可謂雪上加霜。然而他不敢加價，因害怕損失客源，「不單是焗爐，我們所有機器都要用電。」當地最大的麵包店公會指，斯里蘭卡5,000間麵包店已有200間倒閉了，尚在經營的亦難免裁員。

攝影：Dinuka Liyanawatte／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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