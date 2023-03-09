【圖輯】中國出生率下降　陪月行業反吃香　高薪吸高學歷人才

在培訓班課室裏，桌上擺滿了練習用的嬰兒公仔，導師一邊講解，一邊示範；學員亦細心聆聽，將餵奶、換片、掃風等，陪月員需要的知識記憶在心。

中國近年出現少子化，然而與直觀相反，陪月（內地稱「月嫂」）行業急速發展。大多數城市家庭選擇只生一孩，反而更願意花錢僱用陪月，確保由產後第一天母親和新生嬰兒便得到最好的照顧。陪月收入水漲船高，平均月收入可達萬五人民幣，如果累積經驗成為公司的「金牌月嫂」，月薪更加數倍飆升，不少陪月的收入甚至比雇主還高。

行業亦向專業化及高學歷發展，培訓班的學員不少都有大專學歷，而市場亦需要高學歷陪月：「科學餵奶」、「規範換片」能夠讓新手爸媽更放心。

攝影：Aly Song／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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