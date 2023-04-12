國際影像｜最後二人的畢業禮　日本少子化　鄉村學校難逃關閉命運

Eita Sato及Aoi Hoshi穿過學校走廊，到禮堂出席畢業禮。走廊曾經聚滿了嘈吵的學生，但現在Eita和Aoi是天榮村立湯本中學校僅餘的兩名學生，畢業禮後學校亦會正式關閉。「二年級時聽到學校將會關閉的傳聞，卻沒有想過真的會發生。我十分震驚。」Eita說。

東亞少子化，日本是其中一個最嚴重的國家，各地學校因收生不足停辦，在偏遠鄉村尤其明顯。福島縣天榮村現有5千居民，只有1950年代一半，其中未成年人不足10%。湯本中學校裏張貼着各屆畢業照，最多人的一年有約50名畢業生，去年卻是連照片都沒有。

Aoi夢想是成為幼稚園老師，「我不知道當我成為老師後村裏還有沒有小朋友。但如果有的話，我會想回來。」

攝影：Issei Kato／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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