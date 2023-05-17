【國際影像】冒險「走線」偷渡美國尋新生　叢林裏的中國人面孔

近月從墨西哥偷渡進入美國的中國非法移民顯注增加，美國海關及邊境保衛局（CBP）數據指，2022年10月至2023年3月有6,529名中國非法移民從墨西哥入境，創下歷史新高，幾乎等於過去5年總和。

路透社記者花了三星期，在德州接釀墨西哥的邊境，目睹數以百計的中國非法移民穿越國境。他們從簽證政策寬鬆的厄瓜多爾出發，經陸路穿過惡名昭彰的叢林和荒漠抵達終點美國。這條路途充滿險惡，環境惡劣且毒梟黑幫盤踞，過去已奪去很多人的性命。中國非法移民受訪時卻稱，靠着抖音上的關鍵詞「走線」，搜尋一條又一條影片，如拼圖般逐一抓住路徑全貌，準備衣物行李，甚至取得當地蛇頭的聯絡及交易方式。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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