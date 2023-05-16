【國際影像】冒險爬上冰冷火車　藏身車頂與貨卡　移民湧美墨邊境

移民們在墨西哥荒野中等待駛向北方的貨運火車，趁它稍為停下，爬進空的貨卡和車頂。爬火車伴隨受傷甚至死亡的風險，而且火車上極為寒冷，要日夜忍受轟隆隆的噪音，但近月爬火車的移民越來越多，他們希望在特朗普時期的遣返令「42條」屆滿，以及拜登限制移民的新政策推出之間的窗口期，趕到他們的夢想之地美國。

Romario Solano（23歲）說：「這樣會比較容易嗎？我不確定。但我們知道移民人數一直增加，將會招來更嚴格的限制。」要與時間競賽，爬火車成為了窮困移民的唯一選擇。

特朗普在疫情時期推行「42條」，以防疫理由迅速驅逐非法入境者，不讓他們申請庇護，「42條」在5月11日屆滿，大批移民再次湧向美墨邊境。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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