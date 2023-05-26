太平清醮．圖輯｜飄色回歸平安包生意回升　長洲恢復熱鬧打醮氣氛

今日（26日）佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮。過去三年因新冠肺炎疫情，各種活動或停辦或縮水，氣氛和人流俱減。今年太平清醮兩大重頭戲飄色巡遊及搶包山比賽復辦，中環五號碼頭一早便出現搭船人龍，賣平安包的餅店亦稱早上生意良好，對比疫情時的佛誕明顯改善。

下午飄色巡遊開始，今年有8隊19台車，小朋友們穿上精美服裝穿梭長洲大街小巷。飄色常見諷刺時政的主題，今年有飄色隊伍借機會抗議渡輪加價、揶揄港燈憑《管制計劃協議》機制，停電事故反獲獎金。另外，亦有飄色隊伍扮演陳茂波、葉劉淑儀、張家朗、何詩蓓等高官或城中名人。

另一重頭戲搶包山比賽將於午夜舉行。

攝影：廖雁雄、林靄怡

圖片編輯：蘇煒然

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