【國際影像】印度火車相撞　約二十車卡出軌　乘客275死1200受傷

印度奧迪沙邦（Odisha）巴拉索爾地區（Balasore），6月2日晚發生該國近二十年最嚴重鐵路事故，三火車列車相撞，造成275死1200受傷。

載客列車「科羅曼德爾快線」 （Coromandel Express）由加爾各答（Kolkata）開往金奈（Chennai），它本應在主線路軌行駛，卻錯誤地於分叉口切入一條環狀線路軌，以時速128公里撞到停在路軌上的載貨列車，約二十車卡出軌。不幸地，緊接其後另一列載客列車在對頭線駛過，被「科羅曼德爾快線」的出軌車卡撞到，列車末段兩車卡亦因此出軌。

救援行動至6月4日完結，列車服務有限度恢復。奧迪沙邦官員耶拿（Pradeep Jena）指死亡數字增加的機會不大，但表示仍有260人留院，其中1人情況嚴重。

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

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