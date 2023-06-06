【國際影像】貿易利益當前　南美森林被無情砍伐　破壞大自然節奏

阿根廷北部，原住民Noole在田裏辛勤工作，每當累了便到旁邊森林找樹蔭休息。然而她擔心這片樹蔭也許在不久將來消失。南方共同市場（Mercosur）與歐盟簽署了貿易協定，意味着開墾大廈谷（Gran Chaco）土地變得有利可圖，森林被大量砍伐。

「我們原住民大受影響。砍伐樹木造成乾旱，樹木對環境有十分重要的作用。」Noole說。當地雖然有法例防止過度開墾，但執法不嚴罰則亦低。當地有聲音支持開墾，認為可帶動經濟和就業。Noole卻說：「那是經濟和商業世界的協議。對於我們原住社區，現實是我們並不是協議的一部分。我們沒有參與協商，他們也從來沒考慮我們。」

攝影：路透社

圖片編輯：蘇煒然

展開