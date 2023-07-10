【圖輯】上海LGBTQ群體　地下「舞會」展示真我　狹縫裏找安心

在繁華的上海，200人聚集在地下俱樂部，許多人穿上紅色、黑色的乳膠緊身衣和魚網絲襪，為中央舞台上的舞者打氣，他們的動作尤如鏡頭前模特兒，面上表情是日常生活中難以展現的自信、安心和快樂。「Voguing」是一種受LGBTQ群體歡迎的舞蹈，舞者相聚的活動被稱為「舞會」。

然而在中國LGBTQ不被主流社會接納，不少平權組織相繼停止運作，現在「舞會」只能低調地舉行，間歇地為小眾群體提供一個做回自己的場所。「很多人前來（參加「Voguing舞會」）不只是為了開心，而為了逃避一個禁止他們表達自己的環境。」Voguing舞蹈員Tinora Kawakubo說。

攝影：Aly Song／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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