【國際影像】當新月沃土變得貧瘠　伊拉克人與水牛為缺水發愁

伊拉克位於新月沃土（Fertile Crescent）地帶，數千年前有着肥沃地土和充足的水資源。然而今天的伊拉克農民和牧民，卻因乾旱缺雨而發愁。

伊拉克水資源部門發言人Khaled Shemal表示，納傑夫省（Najaf）今年降雨量只有正常的40%；幼發拉底河（Euphrates）及底格里斯河（Tigris）水流比十年前大減70%。缺水致植披減少，水牛不夠草吃，牧民只能忍痛將牲口賣掉，然而剩下的瘦水牛也難以產出足夠的水牛奶去賣錢糊口。有的人嘗試徹底改變生活，放棄畜牧生活搬到城市，面對的卻只有失業和欠缺公共服務。

水牛牧人Ahmed Abdul Hussein說：「無人知道這種生活模式的命運，我們不知道前面有甚麼等着我們。」

攝影：Alaa Al-Marjani／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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