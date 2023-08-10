國際影像｜有紀錄以來最熱7月　路透攝記紅外線拍下火爐般生活

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務局」（Copernicus Climate Change Service，C3S）表示，剛過去的7月是有紀錄以來最熱月份。7月除了首2天外，自3日起每天的全球平均溫度，都打破過去紀錄。

世界多個地區都經歷熱浪，美國鳳凰城（Phoenix）亦出現破紀錄高溫。路透社攝影記者Carlos Barria帶着前望紅外線相機（Forward Looking InfraRed camera）拍攝城裏人和景，將熱力透過影像彰顯出來，如像活在火爐中。

（熱成像照片中，愈是高溫就愈光亮）

攝影：Carlos Barria／路透社

圖片編輯：蘇煒然

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