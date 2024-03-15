2 月公鏈行業研報：DeFi 騰飛，比特幣 Layer2 異軍突起

二月份，加密貨幣市場展現出強勁的上漲勢頭，這主要得益於比特幣和以太坊的價值大幅上漲超過 45%。這一樂觀態勢也影響到其他代幣，前十大代幣的價值均實現了超過 25% 的增長。

區塊鏈數據存儲領域取得了顯著進步，同時區塊鏈領域的多個子領域，如 AI、DePin、Web3 遊戲和 Meme 等版塊輪動趨勢明顯，特別是 DeFi 版塊，以 Uniswap 和 EigenLayer 為代表的項目引領了行業的革新。

此外，以太坊的 Layer 2 解決方案，包括 Blast 和 Starknet 等，以及由 Merlin Chain 領軍的比特幣 Layer 2 生態系統，均取得了突破。

加密市場概覽

2 月份加密貨幣市場的顯著上漲，源於多重因素的共同推動。其中，美國現貨比特幣 ETF 在 2 月份吸引了高達 60 億美元的資金流入，這一數字凸顯了投資者對加密貨幣作為有效價值儲存手段的堅定信心。此外，市場對 3 月份以太坊坎昆升級和 4 月份比特幣減半事件的預期也進一步推高了價格。這些因素共同為加密貨幣市場的上漲提供了有力支撐。

然而，更廣泛的市場動態，如通脹擔憂和美聯儲政策，可能會對持續增長構成挑戰。2 月份通脹率的上升意味着，美國預期的利率下調可能會推遲至今年晚些時候甚至更晚，這無疑給加密貨幣市場的持續增長帶來了不確定性。

公鏈概覽

隨着二月畫上句號，公鏈加密貨幣的總市值飆升至 1.9 萬億美元，相較於一月，增幅高達 42%。在這場增長浪潮中，比特幣、以太坊、BNB 鏈和 Solana 無疑扮演了領軍角色，它們的市場佔有率分別達到了 64.0%、21.4%、3.3% 和 3.0%。

數據來源：公鏈代幣市值佔比 - Footprint Analytics

比特幣和以太坊均呈現顯著增長態勢。其中，比特幣強勢上揚，漲幅高達 46.5%，月末收盤價達到 62,404 美元，自 2021 年第四季度以來首次突破 60,000 美元大關，距離其歷史最高點僅差 9%。以太坊表現更為亮眼，漲幅略超比特幣，達到 48.1%，月末收盤價為 3,383 美元。

數據來源：比特幣及以太坊價格 - Footprint Analytics

在比特幣和以太坊代幣價值增長超過 45% 的帶動下，其他代幣同樣展現出了強勁的表現。前十代幣的平均價值漲幅超過 25%。此外，Arweave (AR) 的漲幅尤為顯著，達到了 205.8%；而 Stacks (STX) 和 Filecoin (FIL) 也分別實現了 88.3% 和 57.1% 的增長。

數據來源：公鏈代幣市值和價格 - Footprint Analytics

在過去的一個月裏，區塊鏈數據存儲領域取得了顯著進展。2 月 14 日，分佈式數據存儲解決方案 Arweave 正式推出了 Arweave AO，並計劃於 2 月 27 日前推出測試網絡。Arweave AO 將通過模塊化架構提升區塊鏈的可擴展性，進而促進更高的交易吞吐量和並行處理能力。

此外，分佈式存儲網絡 Filecoin 在 2 月 16 日宣佈與 Solana 完成集成。此次合作旨在藉助 Filecoin 的基礎設施，提升 Solana 歷史數據的可訪問性。

在 TVL 方面，公鏈行業在二月份結束時達到了 977 億美元。其中，比特幣的 TVL 飆升至 20.5 億美元，相比一月增長了 600%。這一顯著增長主要得益於比特幣 Layer 2 技術的進展以及質押活動的蓬勃發展，特別是 Merlin's Seal 項目表現尤為突出。

數據來源：公鏈 TVL - Footprint Analytics

二月份，區塊鏈行業呈現出強勁的上漲態勢，AI、DePin、Web3 遊戲、Meme 和 DeFi 等版塊輪動。DeFi 版塊終於強勢復甦，Uniswap 和 EigenLayer 等項目表現亮眼。

2 月 23 日，Uniswap 基金會提出了調整其收費機制以支持 UNI 代幣持有人的提案，這一被稱為「fee switch」的舉措雖然受到一定爭議，但仍引發了市場的積極反響，推動了 UNI 代幣的價值上漲，並提振了 DeFi 行業的整體表現。

此外，以太坊項目 EigenLayer 因引入重新質押功能而備受關注，並獲得了 a16z Crypto 的 1 億美元投資。這一資金注入助力 EigenLayer 的 TVL 躍升至 100 億美元以上，使其躋身前三大 DeFi 項目之列。

Layer 2

隨着加密貨幣市場的繁榮和潛在以太坊 ETF 的期待，以太坊 Layer 2 解決方案的 TVL 取得了顯著增長。其中，Arbitrum 和 Optimism 繼續保持領先，它們的 TVL 分別增長了 31.1% 和 22.1%。

Blast 的 TVL 也實現了驚人的增長，飆升了 106.4%，達到了 28 億美元。該平台的 Big Bang dApp 競賽取得了巨大成功，極大地提升了網絡活躍度，並促使一些 dApp 從其他區塊鏈遷移到 Blast。此外，Blast 已經確認其主網將於 3 月 1 日正式啟動。

Starknet 推出了其 Provisions Program，這是迄今為止加密領域中最大的代幣空投活動，極大推動了該網絡的活躍度，將其 TVL 提升了近 900%。

數據來源：以太坊 Layer 2 概覽 - Footprint Analytics

比特幣 Layer 2 生態系統已經不容忽視。在二月份，Merlin Chain 的迅猛擴張成功推動比特幣的 DeFi TVL 突破了 20 億美元大關。這一顯著增長主要得益於 Merlin Chain 公平啟動活動 Merlin's Seal 的廣受歡迎。與此同時，Lightning Network、Stacks 和 Rootstock 也在比特幣 Layer 2 解決方案中嶄露頭角。

此外，一股新的項目浪潮正在比特幣的 Layer 2 領域內取得重大進展，這些項目都強調與 EVM 智能合約的兼容性。這一發展趨勢將極大地拓展比特幣的用途，使其不再僅限於支付功能。諸如 Conflux、Bitfinity 和 Botanix 等項目正在引領這場變革，致力於實現比特幣網絡上應用和功能的多樣化。

區塊鏈遊戲

2 月份的遊戲排行榜顯示，Ronin、BNB 鏈和 Polygon 在用戶活躍度方面表現出色，分別佔據了 29.1%、13.4% 和 13.1% 的市場份額。而在交易量方面，以太坊、BNB 鏈和 Ronin 則位居前列，展現出強勁的市場表現。

數據來源：公鏈活躍遊戲玩家佔比- Footprint Analytics

公鏈正通過與內容創作者的深度合作來把握增長機遇。面對當地的監管挑戰，韓國的 Web3 遊戲開發者正積極地將目光投向全球市場，為他們的區塊鏈遊戲尋找更廣闊的發展空間。

Oasys 作為這一趨勢中的佼佼者，不僅提供 Layer 1 網絡，還基於以太坊推出 Layer 2 網絡，為遊戲開發者提供多元化的技術支持。近期，Oasys 宣佈與韓國知名遊戲開發商 Com2uS 達成戰略合作，隨後又與韓國網路巨頭 Kakao 旗下的 Web3 遊戲部門 Metabora SG 攜手合作。

此外，通過遊戲與區塊鏈平台之間的相互增長來拓展生態系統，是公鏈獲得增長的另一種舉措。Web3 遊戲 Pixels 在 2023 年 10 月底從 Polygon 遷移至 Ronin，充分利用了 Ronin 卓越的互操作性和營銷支持。這一轉變顯著提升了該遊戲的知名度和鏈上活躍度。僅 2 月份，Pixels 就實現了超過 150 萬次的鏈上交互，用戶數量也接近了 100 萬的里程碑。這一增長趨勢無疑對 Ronin 也產生了積極的影響，突顯了雙方合作帶來的互利共贏。

NFT

在 2 月份，以太坊繼續穩坐 NFT 市場的頭把交椅，其交易量達到了 8.1 億美元，佔據了整個市場交易量的 97.1%。儘管這一數字相比 1 月份有所下降，但以太坊的市場份額卻略有上升。與此同時，Polygon 的表現卻不盡如人意。其交易量從 1 月份的 1.1 億美元大幅滑落至 2,040 萬美元，市場份額也因此從 10.4% 急劇縮減至 2.4%。

數據來源：公鏈月 NFT 交易量 - Footprint Analytics

以太坊的獨立用戶數量（即錢包數）從 1 月份的 16.3 萬下降到 2 月份的 15.0 萬，儘管如此，其市場份額卻從 42.7% 上升到了 46.9%。Polygon 的用戶數量同樣出現下滑，降至 12.9 萬，導致其市場份額降至 40.4%。與此同時，BNB 鏈的市場份額温和增長 9.7%，其用戶數量達到 3.1 萬。

公鏈投融資情況

二月份，公鏈行業共發生了 11 次融資事件，成功籌集了 1.5 億美元。與一月相比，無論是投資數量還是規模都呈現出顯著的增長態勢。

2024 2024 年 2 月公鏈融資事件

在 Layer 1 領域，Flare 在由 Kenetic 和 Aves Lair 領投的私募輪融資中獲得了 3,500 萬美元的投資。Flare 將自己定位為一個以數據為中心， 專注於推動智能合約協議和定價預言機發展的網絡。

在以太坊 Layer 2 領域，Karak 表現尤為突出，其 A 輪融資額高達 4,800 萬美元，成為當月最大融資事件。Karak 推出了針對區塊鏈、Web3 以及全球金融生態系統的前沿風險管理框架。此外，像 AltLayer 和 LightLink 這樣的以太坊 Layer 2 解決方案也成功獲得了融資。

這一勢頭也延伸到比特幣 Layer 2 平台，QED Protocol、Citrea 和 Merlin Chain 在二月份均獲得了新的投資。這顯示出市場對比特幣擴展解決方案的興趣正在不斷增長。

本月重點動態

Sei Labs 計劃於 2024 年上半年推出 Sei V2 升級。

Web3 基礎設施服務商 Particle Network 宣佈，其首個 Launchpad 平台將引入比特幣 Layer 2 網絡 Merlin Chain 的代幣 MERL。

Bitcoin Cats 項目成功推出比特幣 Layer 2 解決方案 1CAT Chain 測試網絡。

Layer 1 區塊鏈項目 Nibiru Chain 計劃於 2024 年 3 月 推出公共主網。

去中心化金融協議 Frax Finance 成功推出其 Layer 2 解決方案 Fraxtal，該方案基於 OP Bedrock 構建，兼容 EVM。

穩定幣 USDC 的發行者 Circle 決定停止在 TRON 區塊鏈上支持其穩定幣。

Klaytn 和 Finschia 兩大區塊鏈項目宣佈，將在 2023 年第二季度通過「Project Dragon」計劃進行合併，旨在打造亞洲最大的 Web3 網絡。

本文獲得《2 月公鏈行業研報：DeFi 騰飛，比特幣 Layer2 異軍突起》授權轉載，作者：stella@footprint.network