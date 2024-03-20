潮流的轉變和新時代的探索

ETHDenver 2024 最精彩的部分是看到兩個對立的群體在經典的左曲線 / 右曲線辯論中碰撞。

其中一個帶着「敢冒風險，全力以赴」的心態來到現場，期待着即將到來的大周期。

另一個則在努力尋找基本面來解釋當今市場的狂熱。

從短期來看，我認為兩者都可能是正確的。儘管公共和私有的市場在目前的形勢幾乎已經肯定是失去了基本面，但加密貨幣大規模、且長期上漲的準備看起來還是相當不錯。

但仔細觀察就會發現，這次可能正在發生一些不同的事情。

以前的牛市推動了用戶，但這些周期往往看起來不太像真正的採用，而更像是宏觀槓桿的貝塔係數。

當前，由於三大有利因素，波動的流動性浪潮將被持續性的潮流所取代：

宏觀 x 加密的主網

由於人工智能炒作和經濟樂觀情緒的共同作用，公共和私有的市場的爆炸性增長掩蓋了一些正在發生的世俗變化。

事實上，一種截然不同的地緣政治範式正在出現，而不是恢復到疫情前的規範：以碎片化和跨境競爭為中心。

雖然這些新動態將對現有企業帶來重大挑戰，但它們為加密貨幣躍升到全球採用的級別提供了一代人的機會。

加密貨幣的第一個十年是一個非凡的測試網，其特點是草根的發展、繁榮的高潮和艱難的低谷。現在進入第二個十年，加密貨幣已準備好主網作為世界的互操作性層：在一個迫切需要它的時代，作為一個經濟交換和技術創新的中立之家。

為什麼？

對於加密貨幣來說，世俗的變化是在完美時機到來前的積極推動力。

實際上，過去二十年支撐全球貿易的基本架構正在被國際關係中的嚴重裂痕所加速影響。2023 年，全球供應鏈和貿易軌道的重組加速，已成為企業和政府的核心關注點。

企業日益關注迴流：

來源：Macrobond/Macquarie

與此同時，超過 54% 的世界人口和近 60% 的全球 GDP 正在經歷選舉周期，隨着幾場重大軍事衝突的實時上演，保護主義已經成為了主要的焦點。

與加密貨幣同樣相關的是國際競爭的演變，各國不再僅僅依賴火箭和子彈。

美國將國際金融武器化，以應對俄羅斯入侵烏克蘭，而 OPEC 和俄羅斯則表示，他們也很樂意通過操縱能源供應來做出同樣的回應。

與此同時，圍繞半導體和其他關鍵投入的技術民族主義已經從口頭上的警告轉變為制裁和補貼等實際行動。

全球商業的這種碎片化正在損害發達國家的利潤，而對於生活在中低收入 (LMI) 國家的 40% 世界人口而言，影響甚至更為重大。

特別是對於中低收入國家的個人來說，加密貨幣為日常問題提供了重要的解決方案，其重要性只會隨着系統性挑戰而增長。數據證實了這一點：當地緣政治緊張加劇時，草根加密貨幣的採用不僅得到加強，而且還加速了發展。

來源：Chainalysis

同樣，對於私營企業來說，這些因素的融合會帶來顯着更高的成本，並限制進入新的消費市場，而所有這一切都是在資本成本不再為零的世界中發生的。

事實證明，過去幾年的貿易戰和關稅已經對企業和國內經濟造成了損害，而隨着企業適應新的現實，這些負面影響可能會加劇。

於是，企業和個人越來越需要做出選擇：

這個十字路口讓我想起了一個有趣的歷史相似之處：

當君士坦丁堡在 15 世紀落入奧斯曼帝國的手中時，新的征服者繼承了控制橫跨「絲綢之路」連接的全球商業的地理樞紐。

眾所周知，奧斯曼帝國很快開始限制已經繁榮了數個世紀的陸上貿易路線。這一結果促使歐洲列強出海尋找新的貿易路線，從而點燃了塑造現代世界的「探險時代」。

而這一次，將是區塊鏈，那些勇敢啟航的人們，將在其中找到新世界的財富與危險。

達到企業規模

還有另一個值得關注的重要點：加密貨幣在歷史上一直是大公司試驗新技術的一個舞台。

由於本文涉及的因素，現在傳統企業對加密貨幣的探索正在從研發級轉向生產級。

企業將加快探索數字資產和鏈上生態系統，將其視為開拓新市場的關鍵來源。 曾經的虛榮項目也將日益成為一項存在的使命。

資本配置者將擴大加密貨幣原生部署和參與，以抵禦全球風險和不確定性的「貝塔」敞口。 因為在舊世界中，人們將沒有太多可以藏身的地方。

不同地區的系統性挑戰（通貨膨脹、資本管制、冷 / 熱衝突）將推動對數字資產的更大相關性和需求。無需許可的區塊鏈基礎設施將從草根開始，然後走向全球。

可以肯定的是，經濟和地緣政治挑戰始終在推動用戶轉向加密貨幣，尤其是在發展中市場。

然而，未來幾年世界必須面對的挑戰規模和範圍，為加密貨幣成為事實上的自由商業和文化體系提供了獨特的機遇。

機構的資金流動

當然，所有這一切都取決於最後一個難題：將機構的資本引入鏈上。

比特幣現貨 ETF 的批准標誌着這方面的一個重大轉折點，而以太坊似乎也即將迎來類似的結果。

來源：彭博資訊

到目前為止，比特幣 ETF 已經吸引了超過 75 億美元的淨流入資金，由貝萊德 (BlackRock) 和富達 (Fidelity) 推出的 ETF 創下了過去 30 年來所有 ETF 的最大首月發行量的記錄。

這種令人難以置信的勢頭最終將使最大的機構能夠加入鏈上經濟，與超過 5200 萬美國人和全球另外 5 億人（ Crypto.com 在此前的一份報告統計出，截至 2023 年底，全球加密貨幣擁有者達到 5.8 億）共襄盛舉。

如果說宏觀經濟的結構性變化正在提供火花，那麼機構資本的流動就代表着點燃加密貨幣黃金年代的燃料。

中間件和基礎設施升級推動增長

外部環境的設定非常出色，我們準備好抓住這個機會了嗎？

我相信答案是肯定的。

在 2022 年的崩盤導致投資者四散而逃之後，加密貨幣原住民開始自我反思，反思當初導致泡沫出現的過激行為和缺陷。

隨着資本和人才圍繞着全面的系統升級進行整合，堆棧的所有層都取得了巨大的進步，為即將到來的大規模採用周期奠定了基礎。

全年私人資金的流動反映了這一情況。今年伊始，金融基礎設施佔據了最大的資金份額，接着是錢包，最終金融基礎設施再次佔據主導地位，而 L2/ 互操作性項目緊隨其後。

在所有這些之中，特別引人注目的是，基礎設施應用的正向循環開始比以往任何時候都更具有集中的目的性。

來源：USV（基礎設施階段的神話）

越來越多的加密原生消費者的需求正在推動技術堆棧的定向和集中改進，這反過來又產生了新的用例和應用程序。

卓越的 UI/UX 正在推動採用

Block unicorn 註釋：UI/UX 是指用戶界面設計（User Interface Design）和用戶體驗設計（User Experience Design）。

2023 年第一季度發布了 ERC-4337 標準，旨在將外部賬戶 (EOA) 轉變為智能合約錢包，以實現可定製性、更好的私鑰恢復機制和更加簡化的用戶體驗。

更具有影響力的是，像 Privy* 這樣的團隊通過簡化嵌入式錢包的入門流程，最大限度地減少用戶摩擦，同時讓開發人員設計更多情境體驗，從而取得了巨大的進展。

Privy 的努力幫助 Friend.Tech 在幾周內迅速吸引了 10 萬個地址，並且他們在過去 13 個月中為 OpenSea、Zora、Blackbird 等平台提供入門流程支持，吸引了 150 多個國家 / 地區的 200 萬以上用戶。

與此同時，Farcaster* 推出的 Frames（一種新的原語，允許人們直接在 Casts 中嵌入交互式體驗）是一項變革性舉措，已經極大地推動了平台上的活躍度。

Farcaster 在超過 400 萬次 Casts 中獲得了超過 800 萬條回應，這很可能是加密原生消費者應用程序即將達到逃逸速度的早期跡象。

來源：Messari（Farcaster 框架）

新的設計空間變得更加廣闊和優秀

就像以太坊試圖超越比特幣的功能限制一樣，新一代項目現在正在瞄準以太坊自身的結構性缺陷，通過模塊化來解決這些問題。

替代性的 L1 和側鏈一直是之前周期的一個特徵，但沒有一個能夠成功地破壞以太坊（主網）在用戶、TVL、開發者和活躍度方面的主導地位。

隨着 Arbitrum 和 Optimism 等 Rollups 的推出，這種情況發生了變化，這些項目旨在通過將計算卸載到以太坊之外，從而實現更高的吞吐量和更低的費用。

來源：TokenTerminal

雖然這些新層的規模已經可以與以太坊本身相媲美，或者在某些情況下甚至超過以太坊本身，但構建者在尋求進一步優化 L1 堆棧時，卻有着更大的夢想。

這是因為，儘管去年 L2 上的每日活躍用戶數量增長了 8 倍，但用戶實際所做的大部分事情看起來與歷史上的 L1 活動非常相似。因此，正在形成的共識是，將交易卸載到更便宜的執行環境不足以實現真正新穎的鏈上體驗。

我們實際上需要重新構建支撐區塊鏈的組件，從數據可用性（DA）到狀態訪問瓶頸和並行執行。

為擴展到 Web2 性能平價而構建的獨立數據可用性 (DA) 層（即 EigenDA、Celestia、Avail）將與升級的虛擬機一起進入市場，其中一些是基於 EVM，另一些則使用 Move 的（Movement Labs*）或 Solana 虛擬機 (Eclipse)。還有一些正在構建 L2 並且僅用於優化執行 (MegaETH)，而其他則正在從頭開始推出全新的 L1 (Monad)。

與此同時，EigenLayer 的使命是通過重新抵押的方式來提供共享安全層，使新一代項目得以以最小化的方式啟動，從而減少對本地流動性的啟動需求，因此不偏離以太坊的核心安全模型。

所有這一切意味着為 Web3 構建者提供的底層基礎設施、工具和設計的可選性都正在接近前所未有的成熟水平和性能。

隨着加密貨幣的價值觀越來越與基礎設施、工具和中間件的升級產生共鳴，我們看到了數據支撐加密貨幣的至關重要的領先指標：開發者流量。我們在支持加密貨幣至關重要的領先指標的數據中看到了一個充滿希望的故事：開發者流量。

資料來源：電力資本開發商報告

在區塊鏈上構建應該不僅是一個更有意義的練習，而且應該是一個更具技術性能的練習，有效地賦予開發者設計未來開放式網路的能力。在困難的市場條件下顯著提高現有開發者的保留率並吸引新開發者入門，這充分說明了在這方面所做的工作。

開源人工智能與加密基礎設施

最後，我們相信加密和人工智能的交集——兩個各自具有顛覆性的範式轉變——代表了現代歷史中最具變革性的時刻之一。

區塊鏈的基礎設施系統在多年的壓力測試中成功地設計出一個適合數字時代的無需許可系統，特別是在一個由生成式人工智能塑造的時代。

加密貨幣的解決方案工具包解決了各種重要問題，包括資源和流動性協調、資產所有權、數據溯源、證明等等。至關重要的是，生態系統和技術堆棧的成熟度正及時趕上滿足人工智能革命的需求。

雖然區塊鏈有充足的空間來優化現有的機器學習（ML）流程，但最令人興奮的機會將在加密和人工智能相結合的領域出現，從而實現完全新穎的結果。

最令人興奮的新設計空間將涵蓋以下領域：

去中心化存儲作為共享、無需許可的數據倉庫的基礎，旨在通過檢索增強生成（RAG）技術，實現更好的訓練或更高性能的模型。

零知識證明用於模型或內容驗證、訓練或用戶數據隱私，或者實現邊緣和本地（客戶端）推理。

新穎的訊息市場和更好的機制，用於收集更高質量的數據，因為基礎模型需要更專業的數據輸入以持續演進。

自主代理通過智能合約進行交易，使它們能夠使用機器操作的私鑰累積資源、知識和資產。

隨着加密基礎設施對計算資源供應、數據市場以及強大基礎模型的集體創造和變現的影響，開源人工智能 / 機器學習將會受到加密貨幣的強力推動，在未來幾年內推動人類生產力和開放式合作的復興。

加密貨幣將成為獲取人工智能崛起曝光度的最佳方式，可以通過類似以太坊（ETH）等藍籌資產的代理方式，也可以通過對代理、模型、網絡和數據集等進行直接持有或投機。

接下來呢？

我們正處於這個行業的一個拐點。經過多年來儘管市場、現有企業和監管的阻力，我們仍在努力前行，現在潮流終於開始轉變了。

加密貨幣的時刻已經到來，這要歸功於幾個重要的順風因素的匯聚，最終引領了去中心化未來的到來。在這個基礎設施和中間件復興的背景下，已經在鏈上體驗方面實現了飛躍式的進化，我們應該記住一個重要的觀點。

在一個完美的世界中，模塊化不僅可以實現專業化，還可以在多個貢獻者之間分散控制權和故障點。然而，每個新的組成部分都涉及不同的技術和安全假設、激勵機制、代幣傳播路線圖、風險投資、基金會設置和內部政治。

我不想貶低去年整個行業空間內構建者們的努力，尤其是面對殘酷的經濟衰退。但隨着活動和熱度重新回升，我們需要遠離只反覆傳達相同觀點的狹隘環境，以及誤導我們的錯誤訊息，有信號像是可能會讓人誤以為代幣發放是真正的合作伙伴關係，有效的宣傳是社區認可，或者通過激勵行為來代替有機的採納過程。

在未來幾年，我們有責任確保這越來越多的項目在技術設計選擇、代幣分配、價值傳播、意識形態和治理方面負責任。

這就是加密貨幣贏得最終勝利的方式。

本文獲得《潮流的轉變和新時代的探索》授權轉載，作者：Danny Sursock