最近互操作三巨頭接連上線，將掀起互操作賽道的小陽春。

@PolyhedraZK $ZK 3 月上線；@wormholecrypto $W 4 月上線；@LayerZero_Labs 預計 Q2 上線。

其中 Polyhedra 是唯一的 ZK 選手，也搶到了 $ZK 這個漂亮的 Ticker，完成了 Polychain 領投的 10 億美金融資，成為名副其實的 ZK 互操作龍頭。

過去 3 年，Polyhedra 團隊 20 多位博士及密碼學專家圍繞 ZK 互操作已取得了數十項突破，Polyhedra 發明的 DeVirgo 和 Virgo 是目前最快的 ZKP 協議之一。普通用戶用筆記本或手機無需從服務器下載大量數據（眾所周知這一致是業界難題）即可成為 Prover。

deVirgo 具有近乎完美的線性可擴展性，在具有 M 台計算機的分佈式計算網絡中，證明生成時間可以縮短近乎 M 倍。此外，在 deVirgo 中，跨分佈式計算網絡的通信在 Virgo 中的主要計算（GKR 部分）中被最小化。使用 deVirgo，zkBridge 的證明生成速度可以進一步提升，比使用單線程 Virgo 要快 100 倍。

過去 3 年，Polyhedra 基於 zk，做出了 3 個重要的技術突破：

1、zkBridge 和 zkLightClient

Polyhedra 發明了行業首個 zkBridge，zkBridge 脱胎於 2022 年網絡安全頂會 ACM CCS 論文，指導教授是美國國家科學院院士. A16z Crypto 首席科學家，Vitailk 的密碼學技術顧問 Dan Boneh。

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652

互操作三巨頭接連上線，解讀 Polyhedra 的創新之處

過去 3 年鏈上用戶通過 zkBridge 在數百萬個錢包，25 條鏈和 80 多個生態系統中發送了超過 2000 萬筆跨鏈交易。

Polyhedra 發明的 ZK 輕客戶端 zkLightClient 還為 Layer1 和 Layer2 互操作提供超過 450 萬條消息傳輸。互操作三巨頭之一的 LayerZero 也在使用 zkLightClient 作為默認的去中心化驗證網絡（DVN）。

2、以太坊全節點證明

Polyhedra 利用 ZK 增強 BLS 簽名驗證，顯着減少以太坊驗證節點和全節點之間的通信大小。這一創新增強為以太坊更精簡和擴容鋪平了道路，zk 輕客戶端 zkLightClient 使每個驗證者都可以簽署每個塊，允許單個 zk-proof 來驗 512 個 BLS 簽名，僅需要 200 到 300 字節的通信。

Polyhedra 創造的單時隙最終性（SSF）還顯着減少以太坊的延遲。 它與先進的 ZKP deVirgo 和改進的簽名方案結合，增強以太坊的速度和用戶體驗，也是 Vitalik 最看重的以太坊里程碑之一。

3、比特幣互操作

比特幣生態在發展的初期，已經呈現數十條 Layer2 群雄逐鹿的格局，但數十條 Layer2 也急需可以互操作的基礎設施，Polyhedra 是在比特幣生態互操作走的最前的龍頭。

zkBridge 已經支持了比特幣生態的最大的可互操作性，連接比特幣錢包、Layer2、DeFi 和基礎設施。甚至在比特幣和其他鏈之間，也可以基於 ZK 進行去信任的互操作。

結語

過去 3 年，Polyhedra 發明了最快的 ZK 算法 deVirgo，連接超過 25 個網絡，完成了 4000 萬個 zk 證明，2000 萬筆跨鏈交易，且每筆交易只需要 1 條消息，相比之下，Wormhole 需要 10 億條消息來驗證總共 300 萬筆交易，Polyhedra 是當下最高效的互操作龍頭項目。

在未來幾年，我們期望在數學和 ZKP 領域取得 1000 倍的性能提升，這將使得區塊鏈完全互操作的願景得以實現。未來鏈與鏈之間將實現：

1、資產的互操作；

2、訊息的互操作；

3、協議的互操作。

未來 A 鏈的協議，可以自動和和 B 鏈的協議可組合和可互通，鏈與鏈之間將成為萬鏈互聯的狀態。而 Polyhedra 就像其中文「多面體」一樣成為萬鏈互聯的基礎設施。

本文獲得《互操作三巨頭接連上線，解讀 Polyhedra 的創新之處》授權轉載，作者：BMAN