財富突發：SEC 將以太坊歸類為證券

3 月 20 日，據《財富》獨家報道，據收到調查傳票的美國公司稱，美國 SEC 正在發起一場聲勢浩大的法律行動，要將以太坊歸類為證券。

如果美國 SEC 最終將以太坊定性為證券，那麼將對目前正在申請以太坊 ETF 的華爾街金融機構是一個致命打擊。不過，目前官方還正式未宣佈最終結論。我們會密切追蹤這一重要訊息。

SEC 具體調查什麼內容？

《財富》稱，美國 SEC 對以太坊的調查包括要求公司提供其與以太坊基金會交易的任何文件和財務記錄。

據最近收到傳票請求的一家公司的一位人士稱，美國證券交易委員會對總部位於瑞士的以太坊基金會的調查始於 2022 年 9 月以太坊轉向「PoS」的新治理模式後不久。另一家收到傳票的公司的人士稱，傳票範圍很窄，主要針對以太坊基金會，並表示他們是在最近幾周收到傳票的。

今日，ETC 社區一位作者 Donald Mclntyre 撰文表示，以太坊通過四項 Howey 測試後，被歸類為證券。Howey 測試是美國證券交易委員會用來確定證券標準的方法，包括投資、企業、利潤預期和他人努力。

《財富》報道稱，所有跡象都表明，美國 SEC 將在 5 月的最後期限前拒絕以太坊 ETF 申請。彭博社分析師指出，該機構的工作人員並沒有像 1 月份獲批的比特幣現貨 ETF 那樣，與發行商就潛在的細節問題進行反覆溝通。

如果美國 SEC 宣佈以太坊是一種證券，可能會使以太坊 ETF 申請進程受到進一步質疑，尤其是會引發對美國 CFTC 監管以太坊期貨市場的質疑。

我們將《財富》這篇獨家報道編譯成中文，供讀者閲讀和參考。

美國 SEC 在以太坊調查中調查加密貨幣公司，ETF 希望渺茫

作者：Jeff john Roberts and leo schwartz

長期以來，以太坊的監管地位一直是美國證券交易委員會爭論的焦點。

據收到調查傳票的美國公司稱，美國 SEC 正在發起一場聲勢浩大的法律行動，要求將以太坊歸類為證券。繼今年 1 月美國 SEC 批准一系列比特幣 ETF 之後，該消息將進一步打擊加密行業對美國 SEC 批准貝萊德等公司的以太坊 ETF 申請的希望。

美國 SEC 對以太坊的調查包括要求公司提供其與以太坊基金會交易的任何文件和財務記錄。

據最近收到傳票請求的一家公司的一位人士稱，美國證券交易委員會對總部位於瑞士的以太坊基金會的調查始於 2022 年 9 月以太坊轉向被稱為「PoS」的新治理模式後不久。另一家收到傳票的公司的人士稱，傳票範圍很窄，主要針對以太坊基金會，並表示他們是在最近幾周收到傳票的。

據熟悉傳票的三家不同公司的人士稱，這次權益證明活動使區塊鏈從比特幣使用的能源密集型模式轉向依賴於可信驗證者網絡模式，這也為美國證券交易委員會試圖將以太坊定義為證券提供了新的藉口。這些人要求《財富》雜誌不要透露他們或他們公司的身份，因為他們害怕遭到該機構主席 Gary Gensler 的報復，其中一人形容 Gensler 是「報復心理」。

CoinDesk 周三曾報道對以太坊基金會進行調查的消息，該報道援引該組織 Github 代碼庫的更新，據稱該更新提供了一個未知國家機構進行調查的證據。

該機構在回應《財富》雜誌的評論請求時表示：「美國 SEC 不會對是否存在可能的調查發表評論。」

給以太坊貼上證券標籤

美國 SEC 和拜登政府正在大力打擊加密行業，他們認為加密行業是無法無天的。然而，由於加密貨幣的法律地位模糊不清，這場行動時常受挫，導致一系列關於美國 SEC 是否對該行業有管轄權的法庭鬥爭。

這個關鍵的管轄權問題取決於特定加密貨幣是否屬於證券，而法院尚未明確解決這一問題。雖然人們一致認為比特幣是一種商品，受商品和期貨交易委員會監管，但 Gensler 表示，他的機構認為絕大多數其他加密貨幣都是證券，必須向美國證券交易委員會註冊。

美國證券交易委員會已在最近法庭案件中表明這一點，但涉及以太坊時除外，因為以太坊的法律地位更加模糊。長期以來，以太坊的證券地位一直是該機構爭論的焦點。在 2018 年的一次會議上，時任公司財務總監 William Hinman 表示，以太坊並不像一種證券。作為 Ripple 公司審判的一部分公布的電子郵件顯示，美國證券交易委員會的工作人員商議瞭如何清晰地表達這一論斷，一位官員想說該機構「不...... 認為有必要監管以太坊」。

這種情況在 2021 年接手該機構的 Gensler 的領導下發生變化，次年以太坊改用權益證明。

當時，Gensler 表示，使用權益證明模式的區塊鏈所產生的任何加密資產都可能類似於投資合同，因此被歸類為證券，儘管他並沒有談到任何具體的代幣。2023 年 3 月，他再次建議將權益證明代幣作為證券進行監管，不過此後他拒絕就以太坊發表具體評論，包括在眾議院金融服務委員會舉行的美國證券交易委員會監督聽證會上。

10 月份，美國證券交易委員會批准 9 只追蹤以太坊期貨 ETF，這表明以太坊是一種大宗商品。美國商品期貨交易委員會主席 Rostin Behnam 曾多次表示，該機構認為以太坊是一種商品。

但上個月，已獲准作為特殊目的經紀自營商運營的頗具爭議的加密公司 Prometheum 宣佈，它打算在美國證券交易委員會的監督下將以太坊作為證券提供託管服務，這再次為以太坊的監管地位增添不確定性。最近傳票的一位收件人猜測，Gensler 試圖利用 Prometheum 作為特洛伊木馬，將以太坊歸類為證券。

最近，富達和貝萊德等大型金融公司競相申請以太坊現貨 ETF，使這一問題成為焦點，所有跡象都表明，美國證券交易委員會將在 5 月的最後期限前拒絕這些申請。彭博社分析師指出，該機構的工作人員並沒有像 1 月份獲批的比特幣現貨 ETF 那樣，與發行商就潛在的細節問題進行反覆溝通。

如果宣佈以太坊是一種證券，可能會使申請進程受到進一步質疑，尤其是會引發對美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管以太坊期貨市場的質疑。

本文獲得《財富突發：SEC 將以太坊歸類為證券》授權轉載，作者：秦晉