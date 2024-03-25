Scam Sniffer：0x107 開頭地址遭網絡釣魚詐騙損失約 290 萬美元

撰文：Techub News
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Techub News 消息，據 Scam Sniffer 監測，0x107 開頭地址遭網絡釣魚詐騙損失價值約 290 萬美元的加密貨幣，代幣品種包括 RNDR、NAKA、SFUND。

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