Solana 熱潮下的必備利器：四大 Solana TG 交易機器人

上周 Solana Memecoin 大爆發，出現了多個超過一億市值的現象級 Memecoin，其中當屬 Book of Meme $BOME 漲幅最為驚人，上線三天便實現了 10 億美元市值併成功上線幣安交易所，超越 $PEPE 19 天的紀錄成為史上最速 1B 市值代幣。

而土狗季的瘋狂也讓 Solana 鏈上異常壅塞，許多網頁前端手動交易更新不及實際上代幣的價格變化，又受限於 Solana 錢包應用大多無法調整 Gas Fee，因此許多交易皆以失敗收場，也讓 TG Trading Bot 成為 Meme 交易者的必需品。本周的 Cryptosnap Dr. DODO 將為大家介紹四款熱門 Solana 鏈上的 TG Trading Bot，讓你在交易的時候更加順手！

BonkBot

交易手續費：1%

推薦機制：首月賺取交易手續費的 30%，第二個月賺取 20%，永遠賺取 10%

是否有代幣：無，且明確表示不會發幣，將持續賦能 $BONK

BonkBot 是由 Bonk 社區所製作的 TG 交易機器人，也是目前 Solana TG Trading Bot 之中交易量第一的機器人，BonkBot 以其簡潔的使用界面為特色，也具備抗 Mev 交易、調整 Gas Fee 等等的功能，最高峰 3/18 單日交易量突破 250M 單日手續費收入達到驚人的 1.4M 美元，而目前數據回落平均每日交易量約為 50M。

Source: https://dune.com/whale_hunter/bonkbot

Sol Trading Bot

交易手續費：1%，部分代幣免費用（$MYRO, $BONK, $WIF, $JUP, $WEN）

推薦機制：被推薦者交易手續費的 30%

是否有代幣：有，$STBOT，但目前代幣無賦能

Sol Trading Bot 與其他機器人最大的不同在於提供狙擊代幣的功能，除此之外還有 DCA 定投與限價訂單等等較為複雜的訂單功能，另外還有新幣新池子監控等，功能多元，也是少數已發幣的 Solana TG Trading Bot 項目。

在交易數據方面，僅次於 BonkBot 是目前排名第二的機器人，在 3/18 高峰期單日交易量突破 143M 單日手續費收入突破 1.4M 美元，而目前交易量與 Trojan 旗鼓相當每日約為 20M。

Source: https://dune.com/whale_hunter/sol-trading-bot

Trojan on Solana

交易手續費：1%，通過推薦加入者 0.9%

推薦機制：階層分級機制，一周內的交易量超過 1 萬美元將獲得被推薦者交易手續費 35%

是否有代幣：無，但表示未來將會發幣

Trojan 前身是 Unibot on Solana 由前 Unibot 社區營運負責人 Reethmos 帶領製作的，原先是 Unibot 的旗下產品，但與原團隊關於利潤分配以及是否發行新幣存在分歧，而後被 Unibot 團隊踢除，原 Unibot 團隊表示將另外自行開發新的 Solana TG Bot，而後便更名成 Trojan，Trojan 團隊也發公告表示在 Unibot 公告前已快照 $Unibot 並未來將會對 $Unibot 持有者進行新幣空投。

交易界面與 Unibot 風格類似，並具備跟單交易與 DCA 定投交易等較複雜的訂單形式，目前 Trojan 也是 Solana 鏈上交易量排名第三的 TG Trading Bot，最高峰 3/18 日交易量突破 109M 單日手續費也突破 1.1M 美元，而目前下滑至約 20M 交易量。

Source: https://dune.com/whale_hunter/trojan-trading-bot

邀請階層機制 Source: https://trojan.app/

Pepe Boost

交易手續費：1%

推薦機制：被推薦者交易手續費的 25%

是否有代幣：無，且明確表示不會發幣

Pepe Boost 則是在中文圈最多人使用的交易機器人，原生支持中文的界面更受到華語 KOL 們的喜愛，而 Pepe Boost 在 ETH 上經營了也接近半年，良好的社區聲譽加上有問必答的客服也讓其踏足 Solana 後同樣風生水起。

交易數據方面雖不如前三者，但同樣表現不俗，以 3/18 最高時期交易量達到單日 13M 總手續收入 103K，目前交易量回調至每日約 5M。

Source: https://twitter.com/wayrunetwork

筆者觀點

筆者是算是相當早期的 TG 交易機器人用戶與愛用者，在 Maestro 、Unibot、Banana Gun 等工具早期便相當支持，在這波 Solana 熱潮中上述四個 TG Bot 也都使用過，在目前的 TG Trading Bot 領域中 Solana 已經佔據超過 60% 交易份額，成為最大宗的用戶來源。

如同前言所述由於 Solana 鏈的特性導致交易失敗率相比 EVM 公鏈更容易失敗，也更凸顯出使用機器人交易的必要性，將其看做是交易工具的一種，能夠幫助使用者在交易上便捷程度大大提升，但同時也必須額外小心 TG Bot 私鑰託管的安全性問題，若是打算長期持倉的代幣筆者建議在交易結束後便將其轉移至其他錢包中。

Source: https://dune.com/whale_hunter/dex-trading-bot-wars?Blockchain_ee8836=Solana

本文獲得《Solana 熱潮下的必備利器：四大 Solana TG 交易機器人》授權轉載，作者：dt