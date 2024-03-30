深圳防範非法集資辦發布關於「DDO 數字期權」業務的風險提示

Techub News 消息，深圳市防範和處置非法集資工作專班辦公室發布關於「DDO 數字期權」業務的風險提示。群眾反映，稱鼎益豐國際資產管理集團有限公司（以下稱「鼎益豐國際」）在境內宣傳發行一款 DDO 數字期權，招攬群眾認購投資。據群眾提供材料顯示，鼎益豐國際先後發布三份《全球投資者重大利好通知》，稱其以實物資產錨定，通過境外數字資產交易所發行上線數字期權 DDO，以此宣傳並與認購者簽署《鼎道數字期權認購協議書》對外發行 DDO 數字期權。

上述以鼎益豐國際名義開展的有關 DDO 數字期權業務活動，本質上為虛擬貨幣的發行、交易行為。根據 2021 年 9 月中國人民銀行等十部委聯合發布的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，境外虛擬貨幣交易所向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。