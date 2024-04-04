一年一度瞎話大賞，Web3 的愚人節傳統藝能展示

整理：JIN，Techub News

又到了大家喜聞樂見的愚人節吐槽時刻。過去幾年，Web3領域的項目總是會在這一天發一些看似正經實則扯淡的公告或者博客，而與往年單純搞笑的不同的是，今年的玩笑多多少少都帶有一些嘲諷的意味……

馬斯克嘲諷迪士尼，發推表示「接受了一份意想不到的新工作：迪士尼首席多元化、公平和包容官（DEI）」

Vitalik Buterin 發布幽默的博客諷刺行業投機成風，宣稱我們所有的政治意識形態包括無論是資本主義、自由主義、進步的社會民主主義都已經過時。「degen communism（投機共產主義）」，一種公開擁抱混亂的政治意識形態，是加密貨幣領域唯一正確的意識形態。

Solana 首席執行官 Anatoly Yakovenko 推出一種基於 Solana 的新代幣「BunkerCoin」以此諷刺項目方蹭概念和熱度不進行實質性的開發。「BunkerCoin」僅需通過無線電波進行傳輸，同時縫合最新技術涉及 ZkProofs，Groth16 證明和最長鏈規則。

Bankless 的聯合主持人和著名的以太坊極端主義者 David Hoffman 宣佈「將離開以太坊生態系統，擔任 Solana 的去中心化副總裁併與 Solana 基金會的 Austin Federa 和 Yakovenko 聯手。」，筆者猜測David Hoffman可能是以此來諷刺 Solana 去中心化程度較低。

Web3 域名協議 ENS 推出積分系統 「ENS Points」，評分項目包括「出售 ENS 或域名的數量」、「投機成分」、「預言機的可靠性」、「糟糕的 Gas 體驗評分」、「成為 Meme 的可能性」、「側鏈適應性評分」等。

Web3 安全錢包協議 SAFE 宣佈推出「Wen MOON」智能賬戶模塊，同時發布視頻以及開源 Github 網站。「Wen MOON」將佔星術的預測能力與加密貨幣市場相結合。利用木星的引力或水星的逆行來預測下一個機會。

BitMEX Research 發推嘲諷灰度過去幾周 GBTC 大量流出，「Grayscale Bitcoin Trust （GBTC） 的資金流出為 0 美元」。隨後的澄清了這個愚人節笑話，分享了 4 月 1 日真實數據， GBTC 流出 3.03 億美元。

共和黨多數黨黨鞭 Tom Emmer 發推嘲諷美國證券交易委員會，「SEC 在加密或領域應該獲得更大監管權力；Gray Gensler 對於美國資本市場來說至關重要」，隨後補充「April Fools！」

被懷疑惡意操縱市場的愚人節玩笑：JucieBox 與 Waves

參與以太坊的眾籌協議 JuiceBox 相關的賬戶 Briliegh.eth 聲稱 JuiceBox 獲得 Paradigm 6900 萬美元的支持。

根據 CoinGecko 的數據，該協議的原生代幣 JBX 飆升了 45% 以上，達到 0.0043 美元。Briliegh.eth 隨後表示這是愚人節玩笑，代幣價格應聲回撤 25%。

素有「俄羅斯以太坊」之稱的 Waves 的創始人「Sasha」宣佈該協議將與 AI 集成並用 AI 取代其開發工作，隨後上漲 5% 後迅速回落到之前價格。