回到街頭 — 數字時尚嘉年華 強勢來港 為期兩日蘭桂坊Web3派對

隨著Web3世界的不斷發展，我們的生活方式正在經歷前所未有的改變。在這個充滿創新與機遇的時代，Vertex Labs將攜手眾多業界龍頭於4月8至9日香港蘭桂坊舉辦「回到街頭 — 數字時尚嘉年華」。當中包括 Web3快閃 Fashion Show、「街頭掘金」沉浸式打卡領取禮品包。



活動匯聚頂尖投資人與行業精英，集科技與時尚的完美融合，為未來的時尚產業注入新的活力，展現Web3時代的全新生活方式。活動期間，蘭桂坊主街區將被封鎖，打造出一個獨特的沉浸式空間，讓參加者全心融入Web3的時尚創新世界。精彩活動將熱爆全場，予參加者一個難忘的體驗。

AI 虛疑偶像的視覺盛宴 打造無邊界世界觀

圖片由Techub News提供

由 AI 與 Web3.0 娛樂引領者 MEET48 聯同中國最大女團 SNH48 一同走入虛擬世界，打造一個無邊界的偶像及娛樂世界觀，引領全球娛樂產業進入用戶全面參與並由用戶主導的民主化時代。

圖片由Techub News提供

是次活動經過一輪激烈角逐後，TOP7 女團成員脫穎而出，成為本次活動的閃亮之星。她們將身著由藍籌 NFT Hape 和 AYAYI 特別設計的限量版元宇宙服飾，在蘭桂坊的舞臺上展現時尚與科技的完美演出。

「回到街頭-數位時尚嘉年華」活動資訊

日期：4月8日至9日

時間：14:00 - 24:00

地點：蘭桂坊主街區