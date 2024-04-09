HashKey Group 獲百慕大牌照，將推出 HashKey Global 交易平台

Techub News 消息，據《信報》報道，HashKey Group 首席營運官翁曉奇接受採訪時表示，已獲得百慕大「數字資產投資者保護制度全面牌照」，今天將推出 HashKey Global 交易平台，首階段已經可為合資格散戶提供 20 種以上幣種，並預計於一個季度內推出期貨、質押等產品。翁曉奇稱，現時香港平台 HashKey Exchange 約有 17 萬名客戶，估計有興趣但因不合乎規定的潛在客戶量，為現有客戶的 4 倍，此潛力無法通過香港業務釋放，故建立 HashKey Gloabl 平台，並可直接用穩定幣如 USDT 及 USDC 交易。展望未來，翁曉奇直言，HashKey 會繼續以持牌方式開展交易所業務，又指另外有兩張牌照正在溝通中。未來 5 年會立足香港，側重於亞太區，盼在全球不同地區持牌，總結各地區營運經驗形成互動關係。

此外，翁曉奇接受訪問時透露，為配合業務發展，計劃今年會作新一輪的 A+或 B 輪融資，目前已有投資者接觸及洽談中，暫未確定融資金額，但有機會高於上一輪。