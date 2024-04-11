4 月 10 日，據金十報道，兩位知情人士稱，中國香港本月可能推出現貨比特幣交易所交易基金（ETF），首批產品可能於下周公布。這一時間表將使香港成為亞洲首個推出這種受歡迎 ETF 的城市，也比業內預期的今年某個時候推出要快得多。其中一位知情人士稱，監管機構已經加快了審批流程。

據騰訊財經報道，4 月 10 日凌晨，香港證監會在官網更新了虛擬資產管理的基金公司名單，新增了嘉實國際和華夏基金，即在這些公募基金原有的傳統資產管理業務之上，新增加了虛擬資產管理業務。

這意味着，內地頭部公募基金公司終於在香港「殺」進了虛擬資產行業，擁有了發行有關幣圈基金產品的資質了。

香港證監會官網顯示，現在香港共有 18 家基金可進行「幣圈」資產管理。但是嘉實國際和華夏基金屬於首批在港的公募基金進入「幣圈」的名單。

騰訊財經報道稱，此次在港提交比特幣現貨 ETF 需要滿足的方案，至少涉及 20 家合作機構，包括比特幣託管行及做市商、持有虛擬資產交易綜合賬戶的機構等。若是嚴格遵守香港申請流程和常規溝通路徑，在港的任何機構都不太可能半個月左右即可完成所有的申請材料。

按照香港的流程，香港證監會 4 月 15 日批出首批比特幣現貨 ETF 之後，港交所需要大概 2 周的時間準備產品上架等事宜，但是整個比特幣現貨 ETF 項目早期和港交所提前做過詳細的溝通和計劃，預計大約 10 天可完成。香港證監會原計劃 4 月 25 日左右，最晚不超過 4 月底在港上架比特幣現貨 ETF。

1 月 11 日，美國證監會 SEC 審批通過包含貝萊德、富達等在內的 11 只比特幣 ETF，引發全球投資者格外關注。

根據 HODL15Capital 的數據顯示，截止 4 月 9 日，貝萊德已經積累 266102 個比特幣。富達已積累 150694 個比特幣。ARK 基金已經積累 43643 個比特幣。如果算上灰度，目前 11 只比特幣 ETF 已總計積累 838729 個比特幣，價值接近 220 億美元。自比特幣 ETF 推出以來，除了灰度以外，其他 10 家機構基本都是持續儲備狀態，僅灰度因為高費率和投資機構贖回，一直都是處於流出狀態。4 月 9 日，因為灰度贖回，比特幣 ETF 總計流入 - 1900 萬美元。

本文獲得《香港擬推出比特幣 ETF》授權轉載，作者：郝天