第四次減半倒計時！和 OKX 一起見證比特幣新紀元

回顧過往，自 2009 年誕生以來，比特幣共經歷了三次減半事件，第一次減半時間是 2012 年 11 月，當時開採一個區塊的獎勵從 50 BTC 降至 25 BTC。第二次減半發生在 2016 年 7 月，區塊獎勵進一步減少至 12.5 個比特幣。此後，比特幣開始獲得更多主流認可和採用，隨着供需關係等因素影響，第二次減半後比特幣的價格大幅上漲。雖然沒有證據證明減半會帶動價格變化，但「減半效應」的預期開始深值人心。

2020 年 5 月，迎來比特幣第三次減半，挖礦獎勵減少至 6.25 個比特幣，這是最特殊的一次減半周期，當時正值全球疫情與宏觀經濟調整周期，影響市場走勢的因素多且複雜。現在，第四次減半將近。

歷史數據表明，比特幣前兩次減半後的時間內，比特幣價格都實現了較為大幅度的增長。過往數據在一定程度上為人們觀察和預測其市場未來走勢提供了參考。

本次減半較以往有哪些不同？

一直以來，比特幣價格上漲都與宏觀經濟周期、供需關係、政策法規以及生態創新有關。減半主要是供需關係的改變，這與以往歷次減半並無太大不同，但需要關注的是，比特幣現貨 ETF 的通過以及銘文相關創新的出現正在推動比特幣市場發生結構性變化。

據 SoSoValue 數據，比特幣現貨 ETF 3 月 28 日總淨流入 1.79 億美元。昨日灰度（Grayscale）GBTC 單日淨流出 1.04 億美元，目前 GBTC 歷史淨流出為 147.7 億美元。昨日單日淨流入最多的比特幣現貨 ETF 為貝萊德（BlackRock）IBIT，單日淨流入約為 9512 萬美元，目前 IBIT 歷史總淨流入達 139.6 億美元。截止發稿前，比特幣現貨 ETF 總資產淨值為 591 億美元，ETF 淨資產比率（市值較比特幣總市值佔比）達 4.25%，歷史累計淨流入達 121.2 億美元。比特幣 ETF 的持續採用可能會顯著吸收賣壓，潛在地重塑比特幣的市場結構，提供新的穩定需求來源。

其實，不妨參考黃金 ETF 發展趨勢來窺探比特幣現貨 ETF 的未來。2004 年 11 月，美國首隻黃金 ETF——SPDR Gold Shares (GLD) 誕生，短短三天內便積聚了超過 10 億美元的資產。成立第一年，GLD 的管理資產 (AUM) 迅速攀升至 30 億美元以上。至 2023 年，全球黃金 ETF 的資產管理規模已達到約 1,500 億美元，證明了這些投資工具對黃金市場的深遠且持久的影響。

此外，銘文的出現重振了鏈上活動，截至 2024 年 2 月，已有超過 5900 萬個類似 NFT 的收藏品被銘刻，為礦工帶來了超過 2 億美元的交易費用。隨着 Runes 等比特幣生態創新協議的陸續上線，比特幣生態活力很可能被繼續激發。

當然，更重要的是，比特幣作為 Crypto 的基石，已在全球擁有超強的價值共識。

目前，比特幣累計地址數超過了 1.2 billion。根據 tokenterminal，比特幣的月活用戶數約 13.7m，鏈上轉上數據是 17.5m。鏈上數據的增長上，比特幣的區塊鏈大小大約為 507GB，比三年前增長了 70%。這些都反映了加密資產，尤其是比特幣，使用率的爆炸性增長

與長期建設者 OKX 一同邁進比特幣生態新紀元

作為比特幣生態發展的積極建設者，OKX 研發團隊一直被比特幣的起源及其極客精神所鼓舞，而這也是 OKX 能夠在第一時間進場展開生態建設支持工作的核心原因。

自去年開始，Oridinals 協議和 BRC-20 代幣標準的誕生帶來了銘文的熱潮，讓人們重新將目光投向了比特幣上的資產發行協議，湧現出了像 Atomicals、Runes、BTC Stamps、Taproot Assets 等多樣化的資產發行協議，也產生了 ARC-20、SRC-20、ORC-20 等。本質上來講，銘文賽道為市場帶來了一種 Fair launch 的新模式，給比特幣生態帶來了巨大的關注度，同時，也引起了人們對於比特幣生態的重新關注。

除資產發行協議和擴容方案外，基建領域開始有越來越多的項目開始湧現，例如支持銘文的錢包、去中心化索引器、跨鏈橋、launchpad 等等都在百花齊放的發展中。在一層的資產髮型協議及應用層的基礎設施建設上，OKX Web3 團隊一直在持續發力，此前率先支持 Ordinals 市場並創下佳績。

早在去年 7 月，OKX Web3 Ordinals 市場已經成為 BRC20 代幣交易量最大的 Marketplace，如今隨着比特幣生態的不斷髮展，OKX Web3 團隊幾乎從錢包工具、瀏覽器、交易市場、協議標準、跨鏈橋以及比特幣 Layer2 等等方方面面對比特幣生態建設進行持續建設。一方面，OKX DEX 在早期就已支持比特幣跨鏈交易，在二層擴容方案上，OKX Web3 也在陸續支持相關項目的接入，例如 Babylon、Merlin、B²等。另外，最近值得關注的是，OKX Web3 錢包已上線 Runes 市場頁面，將在第一時間支持該協議，屆時用戶可進行 Runes 協議資產的鑄造和交易等。

目前，OKX Web3 為用戶提供了一站式的比特幣生態探索體驗。用戶可以通過 Web3 錢包輕鬆獲取、交易資產；發現並參與 Bitcoin 生態的熱門項目；以及直接訪問 DeFi 板塊，實現比特幣資產的鏈上質押，享受低 Gas 費用的鏈上收益等。

此外，作為 OKX 旗下的投資基金，OKX Ventures 致力於堅持資助比特幣生態創新發展，目前已投資 ALEX，B^2 Network，Bitmap Tech，Babylon，bitSmiley，BounceBit，Nubit，Portal DeFi，Zeus Network 等項目。據此前報道，OKX Ventures 將拿出 1000 萬美金持續投入並支持 BTC 生態的新鋭創業者，加速區塊鏈技術的提高，同時提供服務和資源，幫助合作伙伴共同發展。

回顧比特幣過去十餘年的發展，每一次周期都是一次進化，作為陪伴與比特幣成長併為其生態建設提供強有力支持的 OKX 也是如此。OKX 首席創新官曾在一次採訪中表示，OKX 的團隊研發人員有的 2012 年前後接觸研究比特幣白皮書，那時候還是比特幣還只在極客圈子裏流行，每一個創新想法都讓人興奮。此後 OKX 的所有創新都會那些最初的精神所鼓舞。如今，比特幣隨着第四次減半的到來，已然進行到新的發展周期，對於 OKX 來講，不管是 Web3 業務還是交易所業務亦或是資助創新層面，仍將繼續通過創新與比特幣乃至加密行業進行下一個 10 年。

本文獲得《第四次減半倒計時！和 OKX 一起見證比特幣新紀元》授權轉載，作者：OKX