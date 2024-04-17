4 月 13 日，全球最大基金管理巨頭貝萊德公布第一財季報告。根據財報顯示，受益於股市繁榮與新推出的比特幣現貨 ETF 的創紀錄的增長，貝萊德資產管理規模首度超過 10 萬億美元門檻，淨利潤同樣呈現出大幅增長態勢，按年增長 36%，達 15.7 億美元，營收按年增長 11%，達到 47 億美元。這些數字以及 14.7 億美元的調整後淨利潤均超出分析師預期。

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股市的繁榮與比特幣現貨 ETF 的流行促使全球最大基金管理巨頭貝萊德資管規模首次超越 10.5 萬億美元的紀錄，淨利潤增長超過三分之一。據貝萊德第一季度財報顯示，第一財季淨利潤按年增長 36%，達 15.7 億美元，營收按年增長 11%，達到 47 億美元。這些數字以及 14.7 億美元的調整後淨利潤均超出分析師預期。

然而，570 億美元的淨流入令人失望。因為在美聯儲將利率維持在 23 年高位的同時，投資者對於將現金重新投入股市和債市仍持謹慎態度。

「場外現金數量仍創歷史新高，貨幣市場基金餘額目前接近 9 萬億美元。我認為這源於恐懼和不確定性」，貝萊德首席執行官拉里 - 芬克（Larry Fink）周五對分析師說。

芬克表示，對私募股權有大量配置的大型養老基金特別不願意投資，因為在收購和首次公開募股放緩的情況下，這些基金向投資者返還資金的速度很慢。

他說：越來越多的客戶保持較高的現金餘額，以履行他們債務清償。如果私募股權出現解鎖，我相信你會看到固定收益和其他創收產品的配置速度加快。

貝萊德是 2024 年第一季度發行比特幣現貨 ETF 的 11 家提供商之一，其產品 IBIT 獲得巨大成功：在創紀錄的時間內資產規模達到 100 億美元，目前已達到 187 億美元。這使得本季度 ETF 的總資金流入達到 670 億美元。

芬克強調了貝萊德對私人市場和基礎設施的熱情，該公司旨在利用全球脱碳和數字化投資。貝萊德表示，1 月份宣佈的 125 億美元收購 Global Infrastructure Partners 的交易有望在第三季度完成，該交易尚待監管部門批准，並由 30 億美元新發行的債務提供資金。

芬克還表示，貝萊德看到了「加速增長的勢頭」，因為它正在從「大牌」客戶那裏憑藉其技術、退休和投資組合管理服務贏得新業務。「所有這一切都將帶來更大的機會，」他說。

技術收入按年增長 3700 萬美元，達到 3.77 億美元，芬克告訴分析師，其 Aladdin 平台已經完成了多項「重大任務」，未來還會有更多任務。

我們將阿拉丁視為差異化的增長源泉。在市場低迷時期提供可靠的經常性收入來源，Edward Jones 的分析師 Kyle Saunders 在一份客戶報告中寫道。第一季度管理資產近 5000 億美元的增長大部分是由於股市上漲。在美國，標準普爾 500 指數錄得自 2019 年以來最好的第一季度表現。固定收益基金報告資金流入 420 億美元，股票基金流入 180 億美元，長期資金流入總額為 760 億美元。

貝萊德的營業利潤率提高至 35.8%，略好於分析師預期。首席財務官 Martin Small 在與分析師的電話會議上表示，他預計 2024 年員工人數將「基本持平」，與過去兩年一樣。芬克補充說，他相信人工智能將使公司能夠用更少的人做更多的事情。

在上周五下午交易中，貝萊德股價下跌 2%。在 2024 年已下跌超過 5%。該公司的股價在之前第四季度表現強勁，期間該公司股價上漲了 25% 以上。

本文獲得《貝萊德資產首次突破10萬億》授權轉載，作者：haotian