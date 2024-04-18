江蘇鎮江公安首例「紅通」人員落網，涉案金額超 1 億元

據經濟網報道，近日鎮江市丹徒區人民法院對王某組織、領導傳銷活動案進行了宣判，王某為江蘇鎮江公安首例被宣判的「紅通」人員。2021 年 3 月，鎮江丹徒公安分局發現一個名為 MOON 的虛擬幣平台涉嫌網絡傳銷，2021 年 8 月，鎮江丹徒警方專案組分赴北京、福建、貴州、安徽等地對嫌疑人實施抓捕，抓獲嫌疑人陳某、吳某、楊某等涉案嫌疑人共 12 人，後涉案嫌疑人均被判處刑法。而該案的主犯王某潛逃境外一直未落網。鎮江丹徒警方一直沒有放棄對王某的追捕，在 2022 年，王某被國際刑警組織正式發出紅色通緝令予以追捕，同時鎮江警方一直通過各種方式對其進行勸投，2023 年 5 月，王某終於在警方的規勸下，自國外歸國自首，成為鎮江公安史上首例歸國自首的「紅通」人員。2024 年 4 月，王某被正式判刑。

該平台發行的虛擬代幣通過各種方式上線各類虛擬幣交易所，對外宣傳該代幣有廣闊的前景，不斷吸引會員購買，而項目方在後台通過變賣原始代幣賺取高額利潤。該代幣最高漲到 10 美元一枚，最後跌到幾近歸零的價格。至案發為止，該平台累計註冊會員超過 10 萬人，層級達到 1000 層。涉案金額超 1 億元。