谷歌趨勢：本輪「bitcoin halving」關鍵詞搜索熱度達到 100

撰文：Techub News
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Techub News 消息，據谷歌趨勢顯示，本輪「bitcoin halving」關鍵詞搜索熱度達到 100，是 2020 年減半時期該關鍵詞搜索熱度的近 5 倍。

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