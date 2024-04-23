Runes 標準將會推動 BTC 生態發展的「恆紀元」誕生？

如何理解 Runes 的創新價值以及潛在後續市場影響？ 在我看來，Runes 是基於 Ordinals 協議的一套 FT 代幣發行標準，會成為 BTC 網絡後續構建龐大生態的資產發行基礎。如果把減半前 BRC20、ARC20、SRC20 等標準亂飛的階段視為「亂紀元」，Runes 標準將會推動一個 BTC 生態發展的「恆紀元」誕生？接下來，談談我的理解：

1）Ordinals 是一種通過鏈外索引方式實現的基於 BTC 網絡發行和轉移各種加密資產的協議。Ordinals 最初比較適配 NFT 類型的資產，Rune 標準的出現彌補了其在 FT 同質化代幣資產發行管理上的不足，真正幫助其成為一種 BTC 衍生加密資產發行和管理協議；

2）Ordinals 之後誕生了 BRC20、ARC20、SRC20 等等一系列的衍生創新標準，都圍繞 UTXO 中的 Script 腳本空間做文章，目標實現在 BTC 發行 FT 同質化資產。

BRC20 作為首創代幣標準，通過把數據放在 Witness 隔離見證中的方式實現了資產發行，並通過後續 Ordinals 以及其他多索引器之間的共同管理來實現資產管理；ARC20 則是衍生改進的代幣標準，基於鏈 UTXO 本身轉移特性來實現衍生銘文資產的轉移管理，降低了對多索引器的依賴；SRC20 則直接把原始數據以郵票編碼的形式嵌入到了 UTXO 交易中，不需依賴三方索引器，就能實現資產發行和管理。

以上三類代幣發行標準，各有優劣勢：BRC20 雖然出現早共識強，但市場 Fomo 情緒下會造成 UTXO 集合膨脹造成大量粉塵長期看會危害 BTC 網絡；ARC20 因其染色幣轉移模型的簡潔和 Bitwork 的 POW 挖礦範式而深受技術社區的喜歡，但其依賴隔離見證做數據存儲也並不完美，後續代幣拆分也遇到些麻煩；SRC20 雖然可以不依賴索引器，但本身數據存儲給 BTC 網絡製造粉塵的問題並沒有解決。

3）如大家所見，此種群雄逐鹿分天下的亂紀元持續了很長時間，Ordinals 創始人@rodarmor Casey 提出了 Runes 新標準意欲解決這一亂象，創新點有二：

1、引入了 OP_RETURN 比特幣腳本操作碼，可標記並存儲非支付相關的任意數據，源頭上解決了 UTXO 粉塵的問題；

2、採納了 ARC20 等主導的 UTXO 模型資產轉移特性，用戶通過轉移 UTXO 就可實現銘文衍生資產的轉移和管理。

OP_RETURN 相當於以太坊 layer2 上應用的 Blob 空間，可以有效記錄數據但並不會被全節點執行操作，通過 OP_RETURN 的標記，Ordinals 協議可以根據 UTXO 的轉移動向來管理和記賬，可很好實現資產拆分以及避免資產丟失問題。如何實現資產拆分呢？舉例說明，若 Alice 有 10 枚 Rune 代幣，現在要向 Bob 發送 2 枚 Rune 代幣：

1、Alice 在鏈上發起常規交易轉賬，並指定 Bob 的地址為接收地址；

2、錢包或資產管理平台會跟進發起一筆 OP_RETURN 交易並標記 2 枚轉給 Bob，剩下的 8 枚轉往 Alice 的找零地址（銘文轉移其實有 2 筆交易）；

（ARC20 存在的資產被燒原因就在此，若用戶不指定找零地址，默認資產會跟 UTXO 一同「消失」轉移給了礦工）

3、Ordinals 協議索引數據發現 OP_RETURN 記錄了轉移 2 枚的請求，給 Bob 地址 +2，給 Alice 新地址 +8，完成資產拆分和轉移管理。

4）不難看出，Runes 標準採納眾長並根本上解決了 UTXO 膨脹被詬病的問題，關鍵是 Runes 標準配合 Ordinals 協議可以實現 FT 和 NFT 資產發行的統一，讓 Ordinals 協議進一步鞏固了基礎。

通俗理解，Runes 標準其實就是 Ordinals 協議附屬的一套 FT 代幣標準，其和 Ordinals 組合會向 BTC 市場輸出一種健康有基礎的資產發行和管理方法。Runes 摒棄了 BRC20 過度依賴索引器的缺陷，更多發揮 UTXO 本身的轉移能力來輔助標記，進而實現了一種接近 BTC 原生的一種資產發行方式。

其他標準有的優點，它都有，其他標準無法解決的缺陷，它沒有。除非你非要較真 Ordinals 協議是否可信的問題，不然，Ordinals+Rune 一定是當前 BTC 衍生資產的「完美」發行範式。

5）Runes 和 Ordinals 的組合短期看會給 BRC20、ARC20、SRC20 等代幣發行標準造成衝擊，畢竟其綜合共識 + 技術優勢 + 長期穩定性等都佔有優勢，其他標準會被直接吸血，並吸走大量的關注和擁躉。

但，這絕不是完全取代，如果你關注 ARC20，仍然不排除後續其有驚豔發展的可能性。在我看來，Ordinals 可以被視為索引器，也可以被視為一個 layer2 索引鏈，某種程度上和具備同構綁定特性的 CKB 鏈 @NervosNetwork 屬於同級別競爭。Ordinals 協議的共識雖然很強大，但也不可能阻止和它並立的其他協議的誕生和發展壯大。（若仍然基於 Ordinals 卻還試圖甩開 Runes 搞「標準」差異化創新，還是省省吧。

6）Runes 標準的出現我們驚奇的發現市場玩法變了，天價礦工費和 Premine 機制以及 Runestone、RISC 等配合 NFT 空投等一系列玩法讓整個 BTC 衍生資產市場發行更加像早期 NFT 市場的玩法了。

有人說，它改變了 Fair Mint 的基本面，錯，這樣由項目方驅動，有公開透明分發機制、有後續賦能發展潛力、有社區持續壯大基礎的代幣發行標準才是「健康態」的。如果一個資產發行只能 Fomo 一波，讓一波人實現暴富而產生不了任何後續想象空間，其意義也非常有限。

以上

正像開篇說，我希望 Runes 標準的出現會為 BTC 生態發展拉開一次「恆紀元」的發展局面，目前看起步還不錯。也希望作為一種主流發行資產範式，它能把 BTC 生態從炒作資產發行範式階段，真正提速到一個賦能 layer2 發展生態的階段。

只有 Runes 標準的資產發行造富拉新效應和後續 BTC layer2 鏈在生態運營層面持續產生聯動，才是 BTC 生態大爆發的開始。

本文獲得《Runes 標準將會推動 BTC 生態發展的「恆紀元」誕生？》授權轉載，作者：Haotian。